Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

Совет Евросоюза (ЕС) в седьмом пакете антироссийских санкций снял запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли. Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованном 21 июля на его сайте.

Уточняется, что этого «требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации)».

Также смягчен ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия.

«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в заявлении.

Одновременно санкционный пакет расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Тем самым ЕС усилил экспортный контроль в отношении двойного назначения и передовых технологий.

В дополнение к экономическим санкциям Совет внес в список дополнительные физические и юридические лица и ужесточил требования к отчетности, возложив бремя декларирования активов на лиц, находящихся под санкциями. Их активы в ЕС будут заморожены.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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