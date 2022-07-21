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Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли
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Совет ЕС снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Совет Евросоюза (ЕС) в седьмом пакете антироссийских санкций снял запрет на поставки России ряда товаров, технологий и услуг для авиационной отрасли. Это следует из заявления Совета ЕС, опубликованном 21 июля на его сайте.

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Уточняется, что этого «требуют международные стандарты авиабезопасности ICAO (Международной организации гражданской авиации)».

Также смягчен ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия.

«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в заявлении.

Одновременно санкционный пакет расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Тем самым ЕС усилил экспортный контроль в отношении двойного назначения и передовых технологий.

В дополнение к экономическим санкциям Совет внес в список дополнительные физические и юридические лица и ужесточил требования к отчетности, возложив бремя декларирования активов на лиц, находящихся под санкциями. Их активы в ЕС будут заморожены.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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