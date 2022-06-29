Антонов отметил пагубное влияние антироссийских санкций на США и мировую экономику

Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении России, не только отражаются на американской экономике, но и до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления. Таким образом российский посол в США Анатолий Антонов во вторник, 28 июня, прокомментировал новые антироссийские рестрикции.

Как заметил дипломат, последствия ограничительных мер стран Запада для мировой экономики выразились в снижении деловой активности, разрушении транспортно-логистических цепочек, замедлении инвестиционных потоков, проблемах на рынках труда, а также в падении реальных доходов бизнеса и населения.

«Рост потребительских цен здесь (в США. — Ред.) установил антирекорд за последние 40 лет. Вследствие введенных ограничений активизировался поиск замены доллару для использования в расчетах с торговыми партнерами», — приводятся слова посла в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

4 июня издание The New York Times написало, что США и ряд европейских стран были вынуждены признать, что не ожидали столь мощной «отдачи» после введения санкций в отношении РФ. Авторы материала объяснили это тем, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства.

Объясняя причины сложившейся ситуации, американский лидер Джо Байден значительно снизил планку самоуверенности. По его словам, США и Евросоюз с самого начала предполагали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. Президент отметил, что мог бы ничего не предпринимать в ответ на действия России, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза «неправильной» стратегией поведения.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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