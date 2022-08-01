Производитель чая Lipton и Brooke Bond объявил об уходе с российского рынка

Международная чайная компания Ekaterra прекращает свою деятельность в России. Об этом в понедельник, 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы производителя.

Решение в компании объяснили тем, что текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес.

К концу 2022 года чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, которые принадлежат Ekaterra, перестанут производиться в России. После этого компания полностью прекратит их продажу и дистрибуцию на российском рынке.

В релизе также уточняется, что все обязательства перед сотрудниками будут выполнены.

В этот же день сотрудники петербургского предприятия, где производились принадлежащие Ekaterra марки чая, объявили о скорой ликвидации производства и сокращении персонала. В компании пока данную информацию не комментировали.

Ранее, 27 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в продовольственной рознице сообщила, что американская компания McCormick & Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может покинуть Россию после завершения распродажи продукции. По словам одного из собеседников издания, продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится. Однако официального уведомления Kamis об уходе из России пока не было.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции по защите Донбасса.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.