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Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка

Производитель приправ Kamis может уйти из России после распродажи остатков товара
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская компания McCormick & Co. после завершения распродажи продукции может покинуть Россию. Об этом в среду, 27 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в продовольственной рознице.

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По словам одного из собеседников издания, продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится. В «Ленте» рассказали, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут, исходя из остатков.

Представитель петербургской сети «Вкустер» сообщил, что сейчас дистрибутор «Камис-Приправы» ведет распродажу оставшихся товаров.

По его словам, после окончания распродажи Kamis, возможно, больше не будет сотрудничать с РФ.

Однако официального уведомления Kamis об уходе из России пока не было.

Ранее, 21 июля, «Газета.ru» сообщала, что шведско-швейцарская компания АВВ, занимающаяся электротехникой и энергетическим машиностроением, решила покинуть российский рынок.

Отмечалось, что компания перестала принимать новые заказы в РФ после начала спецоперации в Донбассе. Однако некоторые обязательства перед клиентами, которые не противоречили антироссийским санкциям, все же выполнялись.

В тот же день финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок. Прекращены все бизнес-операции в РФ. Закрылся офис Wartsila Digital Technologies в Санкт-Петербурге.

20 июля торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов рассказал, что за последние месяцы сократить свой бизнес на территории России решили более 140 компаний из Финляндии. По его словам, ряд предприятий в сфере услуг остановил работу своих офисов в Москве и Санкт-Петербурге, контрактное производство прекращают производители оборудования.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

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