В Кремле пообещали сообщить о новых переговорах Путина и Макрона

Кремль сообщит о переговорах российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, если они состоятся. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим если и когда контакт состоится», — сказал он «РИА Новости».

Последний раз телефонные переговоры состоялись между Макроном, Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая.

30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным. До этого, 3 июня, президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с коллегой из России более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера с журналистами» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

Позднее, 6 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатическая этика не предполагает слива записей переговоров.