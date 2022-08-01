Политолог оценил требование Пристайко вернуть треть зарубежного имущества СССР

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в понедельник, 1 августа, назвал хамством требование посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР.

«Так называемые украинские послы продолжают публично хамить в приличных странах <...> Большой любезностью в 1991 году было вообще чем-то делиться, в том числе и зарубежной собственностью с другими республиками, которые вышли из состава СССР. Как всегда бывает с хамами и людьми плохо образованными — интеллигентное обращение ошибочно воспринимается как слабость», — подчеркнул Мартынов в беседе с «Известиями».

Кроме того, по словам политолога, в Великобритании не обращают внимание на подобные вещи — Лондон не требует от России вернуть зарубежное имущество СССР. Пристайко сделал подобное заявление, чтобы обратить на это внимание Великобритании, считает Мартынов.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть ей хотя бы одну третью часть имущества, которое осталось у Москвы за границей, после того как она взяла на себя долги Советского Союза.

Дипломат упомянул, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что всё его зарубежное имущество отойдет ей. При этом Украина, по его словам, с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

21 июля первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что министерство юстиции США адресовало конгрессу просьбу о передаче арестованного имущества РФ в пользу беженцев с Украины.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

5 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию российских активов Великобританией. По его словам, подобные действия ударят по репутации королевства. Днем ранее газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Россия в 1993 году взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, с тем что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин, Москва все долги погасила. А свои обязательства о передаче России зарубежных активов выполнили не все. Так поступил ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил глава государства.