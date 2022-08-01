Путин счел санкции Запада не отражающими реалии в экономике

Решения по санкциям против России Запад принял в угоду текущим конъюнктурным интересам, которые не отражают реалии в экономике. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Как он отметил, российские металлурги продолжают сталкиваться с вызовами и трудностями. Глава государства отметил, что имеет в виду ограничения по работа на внешних рынках, запрет на покупку зарубежного оборудования для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов.

«Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», — цитирует президента сайт Кремля.

По мнению Путина, странами, принявшими санкции, не были просчитаны последствия ограничений, среди которых рост цен на строительные материалы на мировом рынке.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует», — подчеркнул президент.

Ограничения на работу российских металлургов стали откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, заключил он.

С 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны альянса.

В апреле президент России заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

В том же месяце он назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, добавил президент.