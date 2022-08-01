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Путин счел санкции Запада не отражающими реалии в экономике

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Решения по санкциям против России Запад принял в угоду текущим конъюнктурным интересам, которые не отражают реалии в экономике. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

Как он отметил, российские металлурги продолжают сталкиваться с вызовами и трудностями. Глава государства отметил, что имеет в виду ограничения по работа на внешних рынках, запрет на покупку зарубежного оборудования для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов.

«Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», — цитирует президента сайт Кремля.

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По мнению Путина, странами, принявшими санкции, не были просчитаны последствия ограничений, среди которых рост цен на строительные материалы на мировом рынке.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует», — подчеркнул президент.

Ограничения на работу российских металлургов стали откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, заключил он.

С 10 июля в рамках пятого пакета санкций Евросоюз запретил покупать российский свинец. С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны альянса.

В апреле президент России заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. В мае российский лидер поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

В том же месяце он назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, добавил президент.

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