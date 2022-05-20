Президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер 20 мая утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса.

«Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. <...> Предусмотреть в стратегии <...> перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию», — говорится в документе.

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Кроме того, российский лидер поручил предусмотреть в стратегии повышение уровня переработки металла в РФ и развитие производства металлопродукции высоких переделов.

Также Путин распорядился рассмотреть вопросы об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности, а также об изменении тарифов на электроэнергию и услуги РЖД для отечественных металлургических предприятий.

20 апреля глава государства заявил, что до 1 июня необходимо обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Также Путин поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки. При этом президент отметил, что рост внутреннего потребления продукции металлургии возможен только при доступных ценах на нее.

Он подчеркнул, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому важно подготовить собственную стратегию развития металлургии.

18 апреля Путин назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики РФ. Он отметил, что расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах.

12 апреля российский лидер заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. По его словам, экономика страны крепко стоит на ногах.