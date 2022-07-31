Пушков прокомментировал слова экс-главы МИД Австрии о закате Европы

Корни ослабления Европы — в процессах ее политической и идеологической унификации, выразил мнение член Совета Федерации Алексей Пушков 31 июля. Так он прокомментировал заявление экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что Европа теряет былое влияние.

«Причины заката европейской цивилизации гораздо глубже. Следует задаться вопросом: а почему у Европы такие лидеры? <…> Корни ослабления Европы — в процессах ее политической и идеологической унификации, подравнивания национальной элиты разных стран «под одну гребенку», — написал он в Telegram.

Сенатор считает, что дело не только в ошибочных решениях европейских политиков, но и в том, что «успех Евросоюза обернулся против самой Европы, во многом лишив составляющие ее страны собственной идентичности».

Ранее в этот день Кнайсль в интервью изданию Asia Times рассказала, что страны Европы становятся слабее на международной арене, в то время как значимость Азии растет. Говоря о российско-европейских отношениях, она отметила, что лидеры государств Евросоюза из-за невежества и высокомерия пренебрегают базовыми принципами дипломатии. Это, по ее мнению, делает ситуацию опасной. Кроме того, она считает, что существующий кризис в Европе — результат неэффективного внутреннего управления.

В этот же день газета Daily Express написала, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории в случае продолжения антироссийских санкций.

Специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань 26 июля заявила, что экономические санкции западных стран затрагивают наиболее уязвимые и нуждающиеся слои населения. Она указала на то, что санкционная политика ведет к росту безработицы, коррупции, преступности.

Обозреватель Саймон Дженкинс в газете The Guardian 29 июля написал, что санкции против РФ стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.