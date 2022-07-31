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Экс-глава МИД Австрии заявила о закате Европы

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла закат Европы из-за невежества политиков
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Фото: Global Look Press/EXPA/Eibner-Pressefoto/Michael G
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Страны Европы становятся слабее на международной арене, в то время как значимость Азии растет. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью изданию Asia Times 31 июля.

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«Европа начинает играть менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения», — сказала она.

Кнайсль отметила, что в настоящее время работает над книгой «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой она выросла, «больше не существует».

Говоря о геополитической ситуации, она отметила, что европейские политики игнорируют существующую реальность. В интервью политик также затронула тему российско-европейских отношений и их перспектив. По ее мнению, лидеры ЕС из-за невежества и высокомерия пренебрегают базовыми принципами дипломатии, что делает ситуацию опасной.

«Это превращается в очень опасную ситуацию, потому что у нас наблюдается полное игнорирование реальности, географической реальности, товарной реальности, основной концепции дипломатии», — подчеркнула она.

Кнайсль также заявила, что российский газ невозможно так просто заменить. Она выразила мнение, что существующий кризис в Европе — результат неэффективного внутреннего управления.

Ранее, 19 июля, немецкий журналист Эрик Бонзе заявил, что неудачные политические шаги Евросоюза могут привести к еврокризису. В своей статье для портала Telepolis он раскритиковал действия Брюсселя и предсказал печальное развитие событий для европейских стран. В частности, по его словам, уже лихорадит Италию, Францию, Бельгию и Нидерланды, проблемы также возникли и в ФРГ.

По его мнению, причины происходящего — «провальная внутренняя политика» и антироссийские санкции.

Обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу 14 июля выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом. Она считает, что странам грозит дефицит газа. По ее мнению, сильнее всего пострадает Германия.

Российский лидер Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией и от российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США, где зашкаливает инфляция.

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