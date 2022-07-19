Евросоюзу предрекли «мегакризис» из-за провальной политики и санкций

Неудачные политические шаги стран Евросоююза (ЕС) могут обернуться «мегакризисом» в регионе. Об этом заявил немецкий журналист Эрик Бонзе.

В публикации для портала Telepolis он отметил, что экономическая обстановка в Европе была напряженной еще до событий на Украине, а последующие шаги правительств лишь усугубили ситуацию. Бонзе напомнил о резком росте инфляции и перегруженности энергетического рынка.

Неумение стран-участниц ЕС скоординировать действия поставило европейскую экономику в уязвимое положение, которое впоследствии только усугубилось.

«Были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», — добавил журналист.

18 июля депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции имеют эффект бумеранга, который отчетливо ощущается в Германии. Он уточнил, что ФРГ находится в ужасном энергетическом кризисе, в то время как ведущие политические деятели не знают, как с этим бороться.

Кроме того, в понедельник издание Financial Times сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни намерена предложить странам ЕС принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые, в случае перебоев с поставками из России, возможно, могут стать обязательными. Уточнялось, что, по мнению ЕК, если не экономить топливо, его может не хватить зимой.

До этого, 14 июля, обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу выразила мнение, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа. Обозреватель предположила, что сильнее всего кризис ударил по Германии, которая вынуждена вводить многочисленные ограничения ради экономии энергии.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.