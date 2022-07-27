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В ООН заявили об ударе санкций Запада по самым уязвимым группам людей

В ООН заявили, что санкции бьют по самым уязвимым группам людей
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Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
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Односторонние экономические и вторичные санкции Запада затрагивают наиболее уязвимых и нуждающихся в лучшей защите: самых бедных, женщин и людей, живущих в отдаленных районах. Такое заявление сделала специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань, ее слова передает Global Times.

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Как отметило издание, Довгань в ходе Пекинского форума, 26 июля, заявила, что вторичные санкции Запада ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.

«Права человека могут быть защищены и достигнуты только в том случае, если сотрудничество, диалог, верховенство права и запрет дискриминации и двойных стандартов применяются каждым государством и каждой международной организацией в качестве основы для международных отношений», — отметила она.

По ее мнению, односторонние санкции по-прежнему следует рассматривать как распространенный и простой в использовании политический инструмент.

На форуме обсуждались вопросы, влияющие на права человека во всем мире, включая пандемию COVID-19, украинский кризис, а также односторонние санкции Запада, вызвавшие большие опасения во всем мире.

19 июня бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис заявил, что ведя экономическую войну против России, страны Запада нарушают принцип верховенства закона.

По его словам, в лучшем случае санкции неэффективны, а в худшем — они имеют неприятные последствия для экономики государств, которые их вводят.

17 июня президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что санкции США против России — это «выстрел себе в ногу».

Он отметил, что введение рестрикций редко заставляет государства менять свою политику. Кроме того, «некорректные действия» в отношении России привели к «непредсказуемым последствиям».

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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