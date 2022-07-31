Военкор «Известий» показал подрыв мин «Лепесток» саперами в Донецке

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как российские саперы подрывают мины «Лепесток» в Донецке.

«Сейчас саперы принесли тротиловую шашку, заложат заряд. Туда снесли как раз со всего двора «лепестки», заложат заряд и подорвут», — рассказал журналист.

Находиться рядом с местом подрыва крайне опасно, поэтому журналисты и сами саперы отходят на безопасное расстояние. Взрыв осуществляется после тщательной проверки периметра.

Ранее, в воскресенье, жители Донецка сняли на видео обстрел города украинскими боевиками с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток». Жителям, снимающим видео, пришлось спрятаться от летящих снарядов в подъезде.

29 июля стало известно, что жители населенного пункта Новолуганское в ДНР также обнаружили мины «Лепесток», которые были оставлены украинскими военными при отступлении. Они в том числе находятся в траве во дворах домов. Есть первые пострадавшие, которые наткнулись на взрывные устройства.

Такой же случай в Донецке произошел в ночь на 28 июля. Ведомство предупредило жителей города о том, что противопехотные мины националистов могут находиться в любой точке города.

«Лепесток» — запрещенная противопехотная фугасная мина нажимного действия. Она весит 80 г. Как правило, «лепесток» не убивает, а калечит человека. На крыле мины написано «1С», что свидетельствует о наличии устройства самоликвидации. Небольшой размер мин осложняет их поиск. Их выпуск прекращен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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