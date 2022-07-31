Мероприятия в честь Дня ВМФ отменены в Севастополе

Мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменили в Севастополе, о чем в воскресенье, 31 июля, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, украинские войска, по предварительным данным, с использованием беспилотника нанесли удар по двору штаба Черноморского флота в Севастополе, пять человек ранены, погибших нет.

В пресс-службе Черноморского флота, в свою очередь, заявили, что мероприятия перенесены.

Развожаев добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.

В этот же день депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом.

Президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2022 году. В этот день в 22:00 мск в честь праздника будет запущен артиллерийский салют.

В параде на День ВМФ России впервые примет участие женский экипаж. Это будет патрульный катер с женской командой на борту.

На Камчатке 31 июля около 20 военных кораблей и катеров в Авачинской бухте, включая новый корвет «Гремящий», открыли празднование Дня Военно-морского флота.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России планирует посетить 31 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.