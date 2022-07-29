Путин подписал указ о проведении военно-морского парада в Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал 29 июля указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 31 июля, в День Военно-морского флота, парад», — говорится в тексте указа.

В этот день в 22:00 мск будет запущен артиллерийский салют.

Ответственными за подготовку и проведение парада назначены Минобороны РФ, правительство Санкт-Петербурга и другие федеральные органы исполнительной власти.

Днем ранее в акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада. По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Известно, что в этом году впервые в истории парада будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует посетить главный военно-морской парад.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.