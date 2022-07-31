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Депутат Госдумы назвал Черноморский флот мощным рубежом обороны Крыма

Депутат Белик: Черноморский флот приближает победу над киевским нацистским режимом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом, заявил в воскресенье, 31 июля, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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«Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом. Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Белик отметил, что корабли Черноморского флота из севастопольской бухты встречают День Военно-морского флота на боевом задании.

Президент России Владимир Путин 29 июля подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2022 году. В этот день в 22:00 мск в честь праздника будет запущен артиллерийский салют.

В параде на День ВМФ России впервые примет участие женский экипаж. Это будет патрульный катер с женской командой на борту.

На Камчатке 31 июля около 20 военных кораблей и катеров в Авачинской бухте, включая новый корвет «Гремящий», открыли празднование Дня Военно-морского флота.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России планирует посетить 31 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

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