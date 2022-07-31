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Ракетный эсминец США Forrest Sherman прибыл в Турцию

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/U.S. Navy
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Ракетный эсминец США Forrest Sherman прибыл в турецкий порт Аксаз. Заявление об этом 29 июля было размещено на официальном сайте Военно-морских сил США.

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Корабль прибыл в порт после проведения сводных учений США, Греции, Италии и Турции, в рамках которых миноносец отрабатывал радиоэлектронную борьбу, противовоздушную оборону и фотоучения. Как рассказал командир Forrest Sherman Лоуренс Хейворт, данные мероприятия были направлены «развитие тактической совместимости, точной настройки каналов связи и расширения границы сил и возможностей союзников и партнеров по НАТО».

Отмечается, что морякам во время пребывания в Аксазе будет дозволено принять участие в туристических мероприятиях.

27 июля атомный авианосец Ronald Reagan военно-морского флота США направился в Южно-Китайское море. Передислокация корабля была вызвана обострением обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

19 июля американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Посольство США, комментируя прибытие корабля, отметило, что оно является «демонстрация приверженности США работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО».

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