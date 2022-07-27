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Авианосец Ronald Reagan ВМФ США направился в сторону Тайваньского пролива

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 1st Class Rawad Ma
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Атомный авианосец Ronald Reagan военно-морского флота США направился в Южно-Китайское море и может выдвинуться к Тайваньскому проливу из-за сложившейся обстановки вокруг возможного визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Об этом 27 июля сообщает издание South China Morning Post.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По данным издания, полученным от пекинского аналитического центра «Инициатива по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море», Ronald Reagan покинул порт Сингапура вместе с кораблями сопровождения в понедельник, 25 июля, и выдвинулся в северо-восточном направлении.

Несмотря на то что военные США не раскрывают конечной точки направления авианосца, при сохранении текущего курса Ronald Reagan в скором времени прибудет в Тайваньский пролив, поясняет издание.

Ранее 27 июля издание Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон может привлечь дополнительные силы и средства в регионе на случай визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Речь идет об увеличении интенсивности передвижения сил и средств США в районе острова. Военные могут задействовать истребители, корабли и средства наблюдения.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама Пелоси пока официально не сообщила о возможном визите в Тайбэй. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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