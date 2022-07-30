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Бывший посол Франции в РФ усомнилась в украинской версии обстрела Еленовки

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Южного военного округа
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Бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что у РФ и республик Донбасса отсутствовали причины для нанесения удара по следственному изолятору в Еленовке (ДНР). Об этом она заявила 30 июля в эфире телеканала BFM.

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Таким образом, дипломат не согласилась с тиражируемой Киевом версией о якобы обстреле СИЗО российскими силами.

Как заявила дипломат, заключенные, содержавшиеся в изоляторе, помимо всего прочего обвинялись в террористической деятельности и ожидали судебного процесса в ДНР. Многих из них, согласно законодательству республики, ожидал смертельный приговор.

«Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс», — подчеркнула бывший посол.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя, который также присутствовал в студии телеканала, заявил, что тоже не верит в подобные версии украинской стороны. Он отметил, что не видит причин для уничтожения таким образом тюрьмы, которая и без того находилась под контролем ВС РФ. Он также добавил, что против заключенных готовился процесс, который «дал бы возможность показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».

Ранее, 29 июля, вооруженные силы Украины произвели обстрел СИЗО в Еленовке из РСЗО HIMARS. Как указали в Минобороны РФ, произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима.

По данным Минобороны на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев. Многие из 193 военнопленных получили ранения, добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя «Известиям» обстрел, назвала такие действия ВСУ циничными и заявила, что киевская власть опасна как для украинцев, так и для иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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