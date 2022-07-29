Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке

Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинцы. Об это в пятницу, 29 июля, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. СК России примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и украинских националистов, причастных к этому преступлению», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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