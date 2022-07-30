В Совфеде отметили опасность киевского режима для украинцев

Киевская власть опасна как для украинцев, так и для иностранных наемников. Об этом 30 июля заявила «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди.

По ее словам, результатом преступных действий Киева стали обстрелы не только гражданского населения, но и украинских военных и наемников.

«Высокая минная опасность в Черном море, созданная Вооруженными силами Украины (ВСУ), уже приносит трагедии в семьи граждан Украины», — отметила она.

Ковитиди напомнила о сообщении начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что украинское судно «Шляховеч» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная.

«Необходимо также отметить циничные действия ВС Украины, обстрелявших из американской РСЗО HIMARS СИЗО в Еленовке. Для запугивания украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, украинская власть стала применять новый «психологический прием воздействия» — расстрел своих военных», — подчеркнула она.

Также ВСУ обстреливают и иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. Сенатор обратила внимание на молчание официального Лондона после заявления британского наемника Эйдена Аслина о том, что ВСУ обстреливают исправительное учреждение, в котором британец содержится.

Ранее, в субботу, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично президент Украины Владимир Зеленский, киевский режим и США. Он подчеркнул, что в результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, погибли 50 человек.

Обстрел СИЗО в Еленовке со стороны вооруженных формирований Украины был произведен из РСЗО HIMARS 29 июля. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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