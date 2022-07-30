Раненые украинские военнопленные рассказали об ударе по СИЗО в Еленовке

Украинские военнопленные рассказали, как выбрались из СИЗО в Еленовке после того, как вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по изолятору.

«Моментально попадание было. Всплеск, как обычно, когда попадаешь под обстрел. Я не мог ничего увидеть, потому что на лицо сразу же обрушились осколки. Побратим, который был рядом, сориентировал меня, я другого [сориентировал] — так мы вышли», — сообщил пленный Иван Карнаушенко.

Он отметил, что пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь, медработники выставили приоритеты по степени тяжести раненых.

«Условия пребывания в больнице великолепные», — подчеркнул Карнаушенко.

По словам второго украинца, во время инцидента он находился внизу двухэтажной кровати, проснулся после взрыва, когда на него стал падать его товарищ.

ВСУ нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ночь на 29 июля. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что украинские военные атаковали следственный изолятор, потому что пленные свидетельствуют против своего руководства.

По данным Минобороны РФ на 30 июля, в результате инцидента погибли 50 украинцев. Многие из 193 военнопленных получили ранения, добавили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Экс-командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя «Известиям» обстрел, назвала такие действия ВСУ циничными и заявила, что киевская власть опасна как для украинцев, так и для иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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