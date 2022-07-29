Бывший командир «Азова» объявил охоту на виновных в ударе по СИЗО в Еленовке

Бывший командир националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Андрей Билецкий в пятницу, 29 июля, заявил о начале «охоты» на виновных в ударе по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики, где находились украинские военнопленные.

«Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Билецкий назвал случившееся спланированным актом и нарушением обычаев и законов войны.

Ранее в этот день представитель Первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал удар по СИЗО военным преступлением.

Удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены «Азова».

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, провокация совершена, чтобы запугать военнослужащих ВСУ и предотвратить их сдачу в плен. По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств после удара по СИЗО.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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