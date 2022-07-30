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Си Цзиньпин распорядился подготовить армию Китая к требованиям «новой эпохи»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий
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Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поручил увеличить боеспособность вооруженных сил через увеличение внимания в подготовке кадров, которые соответствовали бы требованиям «новой эпохи», сообщает издание «Синьхуа».

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«Кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели Коммунистической партии по превращению китайской армии в вооруженные силы мирового уровня», — отметил китайский лидер 30 июля в ходе выступления перед Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Глава КНР также подчеркнул, что мир вступил в новый период потрясений и преобразований, а значит, Китаю нужно учитывать это при формировании стратегии национальной безопасности.

«Необходимо укреплять связь и сотрудничество между военным и гражданским секторами, чтобы еще больше интегрировать работу вооруженных сил, связанную с талантами, в усилия страны по развитию качественной рабочей силы», — заключил Си Цзиньпин.

Ранее, 29 июля, управление морской безопасности провинции Гуандун сообщило о начале двухдневных военных учений в Южно-Китайском море. Сообщается, что маневры пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун.

Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Турне началось 29 июля, в рамках поездки Пелоси планирует посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур, однако есть вероятность, что еще одним пунктом в поездке станет Тайвань. В данный момент самолет, на котором летит Пелоси, находится в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Дальнейший путь самолета пока неизвестен.

Возможное посещение Пелоси Тайваня спровоцировало напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси добавила, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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