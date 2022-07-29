Военные КНР начали военные учения в Южно-Китайском море

Китай начал двухдневные военные учения в Южно-Китайском море. Об этом управление морской безопасности провинции Гуандун сообщило в пятницу, 29 июля.

Маневры пройдут в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань, расположенного к югу от побережья провинции Гуандун, передает «Федеральное агентство новостей».

Военные учения проходят на фоне начала азиатского турне спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Делегация посетит Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Турне начнется 29 июля, сразу после того как конгресс США уйдет на каникулы.

Пелоси также может приехать и на Тайвань. Однако NBC сообщил со ссылкой на два источника, что ее визит находится под вопросом. Они назвали визит на Тайвань «неопределенным», передает НСН.

Возможное посещение Пелоси Тайваня спровоцировало напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня, сообщает телеканал «360».

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.