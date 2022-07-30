CNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова

Москва запросила у Вашингтона добавить в список на обмен еще одного гражданина РФ — Вадима Красикова. Об этом 29 июля сообщил телеканал CNN 29 июля со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Россия якобы сделала США соответствующий запрос, используя неофициальный канал, которым «пользуется Федеральная служба безопасности».

«Источники сообщили CNN, что запрос в Вашингтоне сочли проблематичным по нескольким причинам, в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии», — говорится в сообщении.

Как отметили источники, официальные лица США запросили немецкую сторону о том, может ли Берлин включить Красикова в сделку по обмену.

Запрос передан якобы в начале июля. Красиков был осужден в Берлине в декабре по обвинению в убийстве мужчины в берлинском районе Кляйнер Тиргартен в 2019 году. Суд вынес вердикт о пожизненном заключении россиянина. Сам он категорически отверг обвинения.

Ранее 29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины и возможный обмен заключенными. По этому вопросу российская сторона предложила вернуться к диалогу в режиме «тихой дипломатии», «без спекулятивных информационных вбросов».

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Согласно данным канала, предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей об обмене Виктора Бута пока нет.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.