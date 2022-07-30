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CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
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CNN: Россия запросила у США для обмена пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова

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Москва запросила у Вашингтона добавить в список на обмен еще одного гражданина РФ — Вадима Красикова. Об этом 29 июля сообщил телеканал CNN 29 июля со ссылкой на осведомленные источники.

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По их словам, Россия якобы сделала США соответствующий запрос, используя неофициальный канал, которым «пользуется Федеральная служба безопасности».

«Источники сообщили CNN, что запрос в Вашингтоне сочли проблематичным по нескольким причинам, в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии», — говорится в сообщении.

Как отметили источники, официальные лица США запросили немецкую сторону о том, может ли Берлин включить Красикова в сделку по обмену.

Запрос передан якобы в начале июля. Красиков был осужден в Берлине в декабре по обвинению в убийстве мужчины в берлинском районе Кляйнер Тиргартен в 2019 году. Суд вынес вердикт о пожизненном заключении россиянина. Сам он категорически отверг обвинения.

Ранее 29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины и возможный обмен заключенными. По этому вопросу российская сторона предложила вернуться к диалогу в режиме «тихой дипломатии», «без спекулятивных информационных вбросов».

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Согласно данным канала, предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей об обмене Виктора Бута пока нет.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

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