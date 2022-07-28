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Песков рассказал об отсутствии договоренностей с США об обмене Бута

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Фото: Global Look Press/wr1
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Договоренностей об обмене российского гражданина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первое, что нам известно, — это что появились такие сообщения и заявления. Второе, нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Третье, нам известно, что договоренностей в этой области нет», — сказал Песков на брифинге.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стороны ведут переговоры по возможному обмену заключенными, однако пока конкретный результат не достигнут.

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

11 июня адвокат осужденного в США российского бизнесмена Бута Стив Зиссу назвал неизбежным обмен подзащитного на содержащихся под стражей в РФ американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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