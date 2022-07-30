В Харьковской области начнут выдавать паспорта РФ в августе

Первые паспорта Российской Федерации жители Харьковской области получат уже в августе. Об этом 30 июля сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, курирующий гуманитарную деятельность партии «Единая Россия» на территории области.

Он напомнил, что в Запорожской и Херсонской областях идет оформление паспортов в упрощенном порядке.

«Они чуть раньше попали в этот указ президента, сейчас уже изменения были внесены и касательно Харьковской области, да и всей территории Украины», — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, вопросом занимается МВД РФ, работа уже началась. Российские паспорта вызвали огромный запрос у населения, каждый второй житель области, посещающий центры оформления документов, спрашивает, когда можно будет получить российское гражданство.

«Мне кажется, сейчас все прекрасно понимают, что Россия здесь навсегда, особенно после решений, которые были приняты на федеральном уровне об упрощенной выдаче паспортов на территории всей бывшей Украины», — добавил депутат.

111 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день отметил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство.

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. 14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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