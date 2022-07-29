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Выживший военнопленный рассказал об ударе ВФУ по колонии в Еленовке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выживший военнопленный рассказал корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину 29 июля об ударе вооруженных формирований Украины (ВФУ) по колонии в Еленовке.

«Прилет был сильный, мощный, всё начало гореть. Мы начали выбираться, по возможности, выбрались. Меня, когда был первый прилет, увели в другое место, буквально рядом унесло. А второй был прямо в то место, где мы жили. Я начал выбираться, почувствовал, что у меня сильная боль в животе и, по сути до момента, пока нас оттуда не вывезли, ждал момента, что что-то будет происходить», — рассказал он.

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Как сообщается, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, большинство из них в реанимации. В свою очередь медики ведут постоянную работу с ранеными, которых вытащили из-под завалов.

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). В результате удара скончались 53 человека и еще 75 получили ранения.

По информации источника, ВФУ нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике, чтобы другие военнопленные не давали признательные показания. Удар, по его словам, сделан целенаправленно.

Отмечается, что обстрел произошел после публикации интервью одного из боевиков подразделения, в котором он признался в таких преступлениях, как расстрел машин с мирным населением, объясняя, что подобный приказ отдал Киев, чтобы негативно настроить жителей.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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