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Источник в следствии раскрыл причину удара ВСУ по колонии в Еленовке

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы другие военнопленные не давали признательные показания. Об этом 29 июля заявил источник в следственных органах ДНР.

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«Удар по следственному изолятору в Еленовке украинскими националистами в ночь на 29 июля был сделан целенаправленно, чтобы заставить молчать других военнопленных давать признательные показания, а также чтобы замести следы военных преступлений по отношению к мирным жителям, в том числе освобожденных территорий», — цитирует его ТАСС.

Об обстреле ВСУ исправительного учреждения в Еленовке, где содержались пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные, стало известно ранее в этот день.

По предварительной информации, свыше 50 человек погибли и около 130 получили ранения. Большая часть погибших — украинские пленные.

На месте обстрела были обнаружены обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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