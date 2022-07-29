Быков, Альбац и Алешковский внесены в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ 29 июля внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Евгению Альбац и Дмитрия (Митю) Алешковского, а также писателя Дмитрия Быкова.
Ранее, 3 июня, в этот перечень вошли еще шестеро человек, в том числе экс-сотрудник телеканала НТВ Алексей Пивоваров, публицист Олег Кашин и радиоведущий Михаил Соколов.
В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также пояснил, что данный закон действует в стране для защиты от внешнего вмешательства. Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, подчеркивал он позднее.
Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.