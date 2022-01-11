Песков прокомментировал решение Шендеровича покинуть Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение журналиста и публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию.

Ранее 11 января в своих соцсетях Шендерович отметил, что из-за возможного возбуждения уголовного дела в отношении него на основании поданного иска о клевете он решил покинуть России и «переждать снаружи».

Как отметил Песков, решение публициста не может быть связано с его статусом иноагента.

«Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. Ни в чем. Это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ, он когда-то совершил каике-то высказывания или публикацию, которые сейчас оспариваются в суде», — сказал Песков, отметив, что, по всей видимости, Шендерович пытается скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонента.

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек. Решение было принято на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов госвласти.

Данные лица, как отмечается, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.