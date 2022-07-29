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В ДНР назвали военным преступлением удар ВСУ по колонии в Еленовке

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Фото: РИА Новости
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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) является военным преступлением. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил представитель Первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Я считаю, это военное преступление, потому что украинские власти убивали собственных граждан — все военнопленные являются гражданами Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, провокация совершена, чтобы запугать военнослужащих ВСУ и предотвратить их сдачу в плен. По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств после удара по СИЗО.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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