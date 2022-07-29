Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки

Правительство Северной Македонии направило Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации. Об этом 29 июля сообщает сербское национальное телевидение.

Как сообщает телеканал, минобороны Северной Македонии подтвердило факт передачи танков Киеву. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Украине были переданы танки «третьего поколения» Т-72, находившиеся на балансе подразделения, которое вскоре будет расформировано. Министерство не уточнило, сколько танков были переданы Киеву, однако, по данным телеканала, на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72.

В ведомстве добавили, что на фоне готовящейся реформы армии республики, правительство Северной Македонии приняло решение расформировать танковый батальон, состоящий из танков Т-72. Взамен переданных танков планируется поставить на вооружение более современные модели техники.

«Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности Министерства обороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче Украине определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 29 июля правительство Норвегии заявило о передаче 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III для нужд ВСУ. Отмечается, что подобные автомобили использовались норвежскими военнослужащими в Афганистане.

До этого, 26 июля, в ФРГ сообщили о поставке реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубиц для нужд Киева.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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