В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Германия поставила Украине обещанное тяжелое вооружение. Об этом сообщила глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт во вторник, 26 июля.
По данным агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.
19 июля Ламбрехт указала на ограниченность ресурсов бундесвера для оказания дальнейшей военной помощи Киеву.
21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок.
Так, правительство Германии было намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.
За несколько дней до этого Ламбрехт заявила, что украинские военнослужащие заканчивают обучение обращению с немецкими гаубицами, после чего орудия должны были отправиться на Украину.
8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин за медлительность поставок оружия и недостаточный, по мнению Украины, объем помощи.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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