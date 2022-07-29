Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III

Норвегия объявила о передаче Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Об этом говорится 29 июля на сайте правительства королевства.

«Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны», — заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Отмечается, что подобные автомобили использовались норвежскими военнослужащими в Афганистане.

1 июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении Украине €1 млрд финансовой помощи. По его словам, средства будут отправлены до конца нынешнего года или начала 2023-го.

29 июня правительство Норвегии сообщило о передаче Украине трех реактивных систем залпового огня MLRS. Норвежская устаревшая техника будет отдана Великобритании, после чего Лондон направит Киеву три новых образца.

20 апреля Норвегия отправила на Украину 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» и 2 тыс. противотанковых гранатометов. Также королевство передало самоходные артиллерийские установки M109, образцы которых в дальнейшем попали под удар российской артиллерии.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации РФ.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине феврали из-за ударов украинских военных.

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