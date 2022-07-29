Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России начинает затрагивать КНР

Развязанная против России гибридная война стала затрагивать Китай, а информационные технологии становятся военным оружием. Об этом 29 июля заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

«Стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай», — сказал он на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.

Логвинов отметил, что ШОС с момента создания была объектом неприязни со стороны Запада, а за последние два десятилетия антагонизм лишь усилился, что было заметно по январским событиям в Казахстане, во время которых организация поддержала власти страны.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что образовалась целая очередь из стран, желающих присоединиться к ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Он также обсудил с китайским коллегой Ван И перспективы дальнейшего развития организации, включая вопросы ее модернизации и повышения авторитета на международной арене.

14 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита. По его словам, на встрече ожидается участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.

В настоящее время восемь стран являются государствами — членами ШОС: Республика Индия, Республика Казахстан, КНР, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, РФ, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. При этом в организации 15 июля сообщили, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена.

Шесть стран являются партнерами по диалогу организации: Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция, Шри-Ланка.