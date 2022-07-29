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Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России начинает затрагивать КНР

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Развязанная против России гибридная война стала затрагивать Китай, а информационные технологии становятся военным оружием. Об этом 29 июля заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

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«Стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает «перехлестываться» на Китай», — сказал он на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.

Логвинов отметил, что ШОС с момента создания была объектом неприязни со стороны Запада, а за последние два десятилетия антагонизм лишь усилился, что было заметно по январским событиям в Казахстане, во время которых организация поддержала власти страны.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что образовалась целая очередь из стран, желающих присоединиться к ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Он также обсудил с китайским коллегой Ван И перспективы дальнейшего развития организации, включая вопросы ее модернизации и повышения авторитета на международной арене.

14 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита. По его словам, на встрече ожидается участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.

В настоящее время восемь стран являются государствами — членами ШОС: Республика Индия, Республика Казахстан, КНР, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, РФ, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. При этом в организации 15 июля сообщили, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена.

Шесть стран являются партнерами по диалогу организации: Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция, Шри-Ланка.

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