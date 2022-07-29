Renault оценил чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд

Французский автоконцерн Renault оценил чистый убыток от прекращения деятельности в России в €2,3 млрд. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие 2022 года, опубликованном 29 июля.

«Чистый убыток от прекращенной деятельности составил €2,3 млрд евро из-за неденежной корректировки, связанной с выбытием российской производственной деятельности, объявленной 16 мая 2022 года», — говорится в отчетности.

При этом чистый долг группы в связи с уходом из России сократился на €0,5 млрд.

12 июля Renault сообщил, что его мировые продажи после ухода из России упали на 29,7% по сравнению с 2021 годом, составив около одного миллиона автомобилей. Без учета деятельности в РФ сокращение продаж достигло 12%.

6 июня стало известно, что бывший завод Renault в столице РФ был переименован в «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменение в едином государственном реестре юридических лиц было внесено 3 июня.

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.