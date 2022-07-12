Продажи Renault упали на 30% после ухода из России

Французская компания Renault заявила, что ее мировые продажи после ухода из РФ упали на 29,7% по сравнению с 2021 годом и составили немногим более одного миллиона автомобилей. Об этом компания отчиталась 12 июля на своем медиа-сайте.

В документе говорится, что без учета деятельности подразделений «АвтоВАЗ» и «Рено Россия», количество проданных автомобилей снизилось на 12% по сравнению с 2021 годом. В связи с этим акции Renault упали на 2,3%.

В компании подчеркнули, что Россия была вторым по величине рынком для Renault до начала спецоперации РФ на Украине, на нее приходилось 15% выручки.

После ухода с российского рынка продажи группы за пределами Европы упали до 35% от общего объема по сравнению с 48% в прошлом году. Официальный пресс-бюллетень отметил, что в настоящее время Италия стала вторым по величине рынком для группы после Франции.

16 мая Минпромторг сообщил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. Это позволит предприятиям в Москве и Тольятти продолжить работу в условиях санкционных ограничений и сохранить рабочие места.