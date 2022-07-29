Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине 29 июля, подчеркнув, что России есть, что сказать.

«Сегодня в Совбезе ООН в 17.00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — говорится в публикации Полянского в Telegram.

Также он уточнил, что Россия будет выступать 12 по счету, не раньше 18:00.

Двумя днями ранее он сообщил, что Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с РФ опосредованно до последнего украинца.

Он уточнил, что у России в ООН «диалога с Украиной нет и не было еще до начала спецоперации по причине неадекватности нынешнего украинского постпреда». Кроме того, по его мнению, со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины.

При этом, еще 7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на то, что МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать это делать. Так, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.