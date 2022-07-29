Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине 29 июля, подчеркнув, что России есть, что сказать.
«Сегодня в Совбезе ООН в 17.00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме», — говорится в публикации Полянского в Telegram.
Также он уточнил, что Россия будет выступать 12 по счету, не раньше 18:00.
Двумя днями ранее он сообщил, что Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с РФ опосредованно до последнего украинца.
Он уточнил, что у России в ООН «диалога с Украиной нет и не было еще до начала спецоперации по причине неадекватности нынешнего украинского постпреда». Кроме того, по его мнению, со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины.
При этом, еще 7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.
Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на то, что МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать это делать. Так, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.
Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.