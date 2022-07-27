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РФ заявила об отсутствии нужды в посредничестве ООН для возобновления диалога с Украиной

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Фото: TASS/EPA/BRYAN R. SMITH
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Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. Об этом «Известиям» в среду, 27 июля, заявил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

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«Я такой нужды и перспективы не усматриваю. Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца», — отметил дипломат.

Он уточнил, что у России в ООН «диалога с Украиной нет и не было еще до начала спецоперации по причине неадекватности нынешнего украинского постпреда».

«Кроме того, не стоит забывать, что ряд западных членов Совбеза поставляют оружие киевскому режиму, о каком посредничестве на переговорах с их стороны может идти речь?» — подчеркнул зампостпреда.

Во время подписания зернового соглашения в Стамбуле генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что этот «луч надежды» поможет вернуть стороны за стол переговоров и прийти у мирному соглашению.

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