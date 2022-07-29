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Очевидец пожара в хостеле рассказал о требованиях его закрыть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один из очевидцев пожара в хостеле, который располагался на первом этаже многоэтажного жилого дома, рассказал о многократных жалобах на заведение и требованиях его закрыть, о чем стало известно в пятницу, 29 июля.

«Говорят, давно его хотели закрыть. Люди, кто давно тут живет, говорили, чтобы закрыли. Его не закрывали», — сказал житель дома.

По словам молодого человека, он был дома, когда заметил дым за окном. Затем в комнату вбежала мама и сказала срочно выходить на улицу. Другие очевидцы происшествия предположили, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой. Однако для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщили следователи уголовного дела по факту пожара.

По некоторым данным, стоимость койко-места в сгоревшем хостеле составляла 270 рублей за сутки. Правоохранители устанавливают данные владельцев эконом-отеля.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще четверо, по данным следователей, госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома №7 по улице Алма-Атинская. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. В 00:47 пламя было ликвидировано.

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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