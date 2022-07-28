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Туризм
Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

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Фото: Ecolines
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Автобусный перевозчик Ecolines увеличит число рейсов из Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндия) и обратно. Об этом представитель компании сообщил в четверг, 28 июля.

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«Мы вышли на допандемийное количество отправлений на Хельсинки — три отправления в день», — сказал он «Интерфаксу».

Новое расписание вступит в силу с 6 августа, уточняет НСН.

Соответствующее решение было принято из-за увеличения пассажиропотока в связи со снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В компании отметили, что почти все билеты на июль были проданы в минимальные сроки.

25 июля стало известно, что власти Финляндии не планируют приостанавливать выдачу виз россиянам. Страна намерена следовать поддержке общей санкционной политики Евросоюза, поэтому данный вопрос должен решаться на уровне ЕС, сообщает телеканал «Звезда».

15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как сообщалось, граждане смогут пересекать сухопутную границу независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщили в генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты.

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