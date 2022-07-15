Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина

Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, отменяющее ограничения на пересечение сухопутной границы, опубликовано 15 июля на официальном портале правовой информации. Новый порядок начинает действовать с сегодняшнего дня.

Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как тогда сообщалось, что при снятии ограничения граждане смогут пересекать сухопутную границу, независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

Ранее, с 14 июня, в связи с улучшением эпидемической ситуации по коронавирусу, был отменен ряд ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

1 июля стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех ограничений, введенных из-за COVID-19.

Как заявлял кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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