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Американист усомнился в будущем третьей политической партии в США

Американист Дудаков: новая третья партия в США не имеет шансов на успех
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Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher
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Третья политическая партия под названием Forward («Движение вперед»), созданная в США, не имеет шансов на дальнейший успех, заявил в четверг, 28 июля, политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями».

По его словам, попыток создать в США третью партию было великое множество. Самыми известными примерами являются прогрессивная партия Теодора Рузвельта в начале ХХ века и реформистская партия, которую пытался основать Росс Перо в 1990-е годы.

«Сейчас в Америке есть третьи партии — правда, они маргинальные: партия «зеленых», Либертарианская партия, Конституционная партия. Но они из себя ничего интересного не представляют и представлены только на низовом социальном уровне или в отдельных конгрессах отдельных штатов», — уточнил Дудаков.

По мнению политолога, у партии Forward нет шансов стать чем-то более серьезным.

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«Это будет какая-то маргинальная тусовка людей, которые считают, что им надо создавать какой-то центристский проект, по взглядам более левый, чем республиканцы, но более правый, чем демократы. Более чем уверен, что они попытаются выдвинуть своего кандидата в президенты в 2024 году, но вряд ли наберут больше чем какое-то считаное количество голосов. В основном там представлены либо отставные политики, либо аутсайдеры, которые, очевидно, в какой-то момент «выстрелили», смогли стать известными, но не являются влиятельными представителями ни демократов, республиканцев», — рассказал американист.

Дудаков также добавил, что американская система не дает третьим партиям развиваться из-за мажоритарной выборной системы.

Ранее в этот день Reuters сообщило, что в четверг в Соединенных Штатах Америки начнет работать третья политическая партия под названием Forward («Движение вперед»). Новая партия создана десятками выходцев из Республиканской и Демократической партий, а ее цель — обратиться к американцам, встревоженным неэффективностью работы двухпартийной системы. В статье говорится, что партию сформируют путем слияния компании Serve America Movement и движения Renew America Movement, а возглавят ее бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор Нью-Джерси, республиканец Кристин Тодд Уитман.

26 июня политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер заявил, что американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями. По его словам, баланс сил, который до сих пор удавалось сохранять, становится тем более хрупким, чем более радикальных ценностей придерживаются люди.

16 июня профессор Ли Хайдун высказал предположение о том, что США находятся на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества, и обратил внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

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