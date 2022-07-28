Правительство России выделит более 40 млрд рублей на ипотечные программы

Правительство России выделит 45,5 млрд рублей на различные программы по ипотеке: семейную, дальневосточную и льготную. Об этом заявил 28 июля премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Правительство системно поддерживает льготную ипотеку. По поручению президента [РФ Владимира Путина] мы уже запустили выдачу кредитов под 7% годовых. Под основные программы нужно предоставить дополнительное финансирование. Сегодня направим еще 45,5 млрд рублей на реализацию трех из них — льготной, семейной и дальневосточной», — сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что эти ипотечные программы пользуются высоким интересом среди россиян.

По его словам, большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы «Льготная ипотека». Почти 16 млрд рублей будет направлено на семейную и более 4 млрд — на дальневосточную.

«Рассчитываем, что эти средства позволят многим нашим гражданам решить самый важный вопрос с недвижимостью, приобрести новые дома, квартиры, повысить качество жизни», — отметил премьер.

22 июля Путин поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%.

В тот же день директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков рассказал «Известиям», что спрос на программу «Льготная ипотека» к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.