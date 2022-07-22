Спрос на льготную ипотеку к осени достигнет 60–70% к значениям 2021 года

Спрос на программу «Льготная ипотека» к концу III квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений. Об этом заявил «Известиям» директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков в пятницу, 22 июля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Веселков отметил, что определенные выводы об эффективности льготной ипотеки со ставкой 7% можно сделать только по итогам июля, но уже сейчас наблюдается увеличение количества заявок на эту программу.

«Это своевременная мера, которая поддержит рынок недвижимости и позволит спросу начать постепенно восстанавливаться», — заключил он.

Снижение ставок по льготной ипотеке ниже 7% — ожидаемая и вполне логичная мера, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

По ее словам, большинство банков уже снизили ставки до необходимого уровня, и это ожидаемо подстегнуло спрос со стороны заемщиков. По данным bnMAP.pro, в июне доля ипотечных покупок в общей структуре продаж достигла рекордных за последние полтора года значений в Новой Москве — 83% ипотечных сделок и Подмосковье — 86%. В старой Москве с помощью кредитов в июне было приобретено 76% лотов, что также является одним из наивысших показателей за последние полтора года.

«Ипотека всегда была и остается главным драйвером продаж недвижимости. Чем ниже ставка по кредиту, тем может быть меньше ежемесячный платеж, а именно этот фактор является ключевым при принятии решения о покупке квартиры для ипотечных клиентов. Сегодня в условиях снижения финансовых возможностей населения в целом, в связи с растущей инфляцией и в некоторых случаях снижения доходов, дешевая ипотека для многих — это единственная возможность купить жилье», — сказала Доброхотова «Известиям».

Тем не менее, несмотря на рост доли ипотеки, пока рано говорить о существенном росте продаж новостроек, подчеркнула она. Рынок постепенно оживает после определенного затишья в апреле-мае, сказала она. Более заметного увеличения продаж мы ожидаем осенью, после завершения летней «перенастройки» рынка, заключила специалист.

Совладелец Группы «Родина» — девелопера жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District — Владимир Щекин рассказал «Известиям», что решение о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% уже было принято в июне, поэтому рынок адаптировался к новым условиям субсидированного кредитования.

«Безусловно, сокращение ставки ускорит восстановление спроса на рынке новостроек. Впрочем, средняя ставка предложения по льготной программе у 15 крупнейших банков России составляет 6,61% годовых, то есть уже ниже 7%. Иными словами, поручение президента фактически выполнено», — сказал он.

Более важное решение — поручение кабмину разработки дополнительных мер поддержки ипотеки, чтобы по итогам года суммарный ипотечный портфель банков увеличился на уровне не ниже 2021 года, считает Щекин. Это значит, что в ближайшее время власти предложат новые меры поддержки рынка, которые позволяет к концу года выйти на неплохие результаты и компенсировать провал апреля-мая по числу сделок, предположил эксперт.

Партнер группы компаний SRG Борис Терехов сообщил «Известиям», что доля ипотечных кредитов сейчас на 30–40% ниже по сравнению с прошлым годом.

«Как показывает опыт коронокризиса, более привлекательные ставки способствуют восстановлению спроса. Однако это не единственный фактор. Ажиотажного спроса, скорее всего, в ближайшие месяцы не будет. В условиях неопределенности покупатели не торопятся с приобретением жилья, так как ожидают возможного снижения стоимости квадратного метра», — рассказал он.

Прошлогодний бум привел к дефициту ликвидных предложений, отметил Терехов.

По его словам, спрос может вырасти за счет выравнивания соотношения цены и качества объектов. Более 20% заемщиков для первоначального взноса используют средства, вырученные от продажи имеющегося жилья. Наблюдается высокий уровень интереса к трейд-ин программам, как со стороны застройщиков, так и покупателей. Исходя из этого, важно поддерживать баланс ставок и льготных программ как на первичном, так и на вторичном рынке, добавил он.