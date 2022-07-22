Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такой процент действует при соблюдении нескольких условий. Так, гражданин должен передать банку в залог жилье или права требования по договору участия в долевом строительстве, застраховать жизнь и здоровье, а также застраховать жилье после регистрации права собственности.

Ранее в пятницу о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Накануне владелец агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала, как накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Она привела несколько способов. Один из них — открыть специальный счет в банке — так называемую копилку, куда можно положить деньги на определенный срок.

При этом эксперт напомнила, что вклады в банках застрахованы только до суммы 1,4 млн рублей, и если сумма превышает эту цифру, Аверс посоветовала открыть «копилки» в разных банках, чтобы все деньги были полностью застрахованы на случай форс-мажоров.

Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Сначала льготные кредиты выдавали под 6,5%, с июля 2021 года до апреля 2022 года — под 7%, в апреле нынешнего года — под 12%, а с начала мая под 9%.