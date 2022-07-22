Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Мир
В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»
Общество
Путин поручил разработать допмеры для поддержки семей с детьми
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
Порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее
Мир
Экс-продюсер группы «Грибы» бежал в Россию из-за угроз украинцев
Мир
В Германии назвали три ошибки Запада в отношении России
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки

Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи
Подорожает ли из-за этого загородная недвижимость

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такой процент действует при соблюдении нескольких условий. Так, гражданин должен передать банку в залог жилье или права требования по договору участия в долевом строительстве, застраховать жизнь и здоровье, а также застраховать жилье после регистрации права собственности.

Ранее в пятницу о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Накануне владелец агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала, как накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Она привела несколько способов. Один из них — открыть специальный счет в банке — так называемую копилку, куда можно положить деньги на определенный срок.

При этом эксперт напомнила, что вклады в банках застрахованы только до суммы 1,4 млн рублей, и если сумма превышает эту цифру, Аверс посоветовала открыть «копилки» в разных банках, чтобы все деньги были полностью застрахованы на случай форс-мажоров.

Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Сначала льготные кредиты выдавали под 6,5%, с июля 2021 года до апреля 2022 года — под 7%, в апреле нынешнего года — под 12%, а с начала мая под 9%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022