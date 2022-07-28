Более 20 млрд рублей за полгода выиграли участники гослотерей бренда «Столото»

За первые шесть месяцев текущего года участники гослотерей в общей сложности выиграли 20,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По ее данным, в январе—июне выигрышными стали 96,6 млн лотерейных билетов. Каждый месяц победители выигрывали в среднем 3,37 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 570 участников лотерей бренда «Столото» стали миллионерами. Самые крупные призы получили победители новогоднего розыгрыша «Русского лото»: 1 января обладатели билетов из Краснодарского края и Крыма выиграли по 500 млн рублей. Общий призовой фонд этого тиража составил почти 3 млрд, выигрышными стали свыше 14 млн билетов.

Также один из самых крупных выигрышей в первом полугодии — более 235 млн рублей — получил участник, купивший билет в Москве. Кроме того, денежные призы на рекордные для указанного периода суммы выиграли жители Красноярского края (почти 84 млн и 67,5 млн), Татарстана (около 64 млн), Омской области (41 млн). Все победители с рекордными выигрышами уже обратились в лотерейный центр и оформили свои призы.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.