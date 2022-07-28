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Песков призвал не доверять данным NYT о потерях России на Украине

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Фото: Global Look Press/Henrik Josef Boerger
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Оценившая потери российской армии в ходе специальной операции по защите жителей Донбасса в 70-75 тыс. человек американская газета The New York Times не гнушается распространением фейков. Об этом заявил 28 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это же не заявление американской администрации. Это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением фейков. Вот так к этому и следует относиться», — ответил пресс-секретарь президента РФ на брифинге на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в четверг издание NYT сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена оценивают потери российских войск на Украине в 75 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом директор разведывательного управления ЦРУ назвал цифру в 60 тыс. военных, которые погибли или получили ранения.

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25 июля та же газета отметила, что боевой дух украинской армии падает из-за непрозрачной системы призыва новобранцев. Призыв людей, не желающих служить, в итоге снижает моральный дух как новобранцев, так и тех, кто уже находится на передовой, указали в издании.

В свою очередь газета Daily Mail 10 июля сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тыс. человек ежемесячно. Тогда как 14 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр указала, что информация о потерях, которые несут украинские войска, является государственной тайной.

25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что с момента начала спецоперации Россия потеряла 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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